Pelé teve a chance de vestir a camisa do Vasco no Torneio do Morumbi, em 1957

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 20:36 | Atualizado 26/05/2021 20:39

Rio - A história de Pelé se confunde com a do próprio Santos. Eterno ídolo do clube, o Rei, no entanto, nunca escondeu a sua predileção ao Vasco, clube do coração na infância. A ligação foi fortalecida nesta quarta-feira, quando o Conselho Deliberativo cruzmaltino se reuniu para votar o oferecimento do título de sócio honorário a Pelé.

De acordo com a nota oficial divulgada pelo Vasco, a decisão parte da premissa de que o Rei do Futebol se declara vascaíno desde a infância. Ironicamente, o destino colocou o Gigante da Colina na condição de 'vítima' do milésimo gol do maior jogador de todos os tempos, na derrota por 2 a 1 para o Santos, em novembro de 1969, no Maracanã. Pelé vestiu a camisa do Vasco apenas uma vez, no Torneio do Morumbi, em 1957.



"Quis o destino que o gol 1000 de Pelé, marcado com a camisa do Santos, fosse marcado no Maracanã, contra o clube do coração. (...) Pelé reafirmou recentemente que não foi vascaíno apenas na infância; ele ainda é. E se o Vasco tem o objetivo de reunir os vascaínos junto a si, o título de sócio agrega o maior de todos", diz a nota do Vasco.