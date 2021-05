São Januário Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 26/05/2021 14:36

Rio - Tentando repetir o sucesso que alguns clubes pelo país tiveram com as vendas de ingressos virtuais, o Vasco da Gama divulgou nesta quarta-feira (26), que venderá os bilhetes simbólicos em todas as 38 rodadas do Brasileirão Série B 2021.

Como forma de incentivar os torcedores, os primeiros 10 mil que adquirirem todos os ingressos virtuais irão ganhar uma camisa oficial do clube.

"Nosso maior desejo era ver você torcedor no nosso caldeirão nos apoiando em cada partida deste Brasileiro.

Como isso ainda não é possível em virtude da Pandemia, teremos ingressos simbólicos colecionáveis nesta temporada! Os 10 mil primeiros que completarem a sua coleção das 38 rodadas, ganharão uma camisa oficial ao término do Brasileirão", comunicou o Cruz-Maltino através de suas redes sociais.