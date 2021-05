Funcionários foram barrados no portão de São Januário Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 14:24 | Atualizado 24/05/2021 14:32

Rio - O Vasco descumpriu decisão judicial nesta segunda-feira (24) ao não autorizar a entrada em São Januário dos funcionários que deveriam ser reintegrados ao trabalho. Na última sexta-feira, o juiz Robert de Assunção Aguiar, da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1), negou o terceiro recurso pedido pela diretoria Cruz-Maltina.

A Justiça determinou a reintegração dos mais de 180 funcionários demitidos no início do mandato de Jorge Salgado, presidente do clube. O juiz multou o Vasco da Gama em 2% do valor da causa (R$ 100 mil) por considerar que o recurso foi um "ato meramente protelatório". De acordo com o mesmo, os trabalhadores devem ser reintegrados na mesma função e com as mesmas atribuições anteriores às demissões.

Publicidade

O clube alegou aos presentes que prefere arcar com o ônus e aguardar o último recurso em instância superior, em Brasília. Cerca de 70 funcionários compareceram na manhã desta segunda-feira ao estádio de São Januário para a reintegração. Por questões financeiras alguns não puderam estar presentes no local.