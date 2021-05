Germán Cano Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 11:24

Rio - O atacante Germán Cano vive um grande momento com a camisa do Vasco. Próximo de estrear pela Série B, o jogador, de 33 anos, chegou a ser ventilado em clubes que disputam a Libertadores e também equipes da Série B. No entanto, para ele a escolha pelo Cruzmaltino foi uma atitude correta que tomou na carreira.

"O Vasco me abriu as portas aqui no Brasil. Cheguei a um futebol que não conhecia. Sabia o que era, mas jogos atrás de jogos, me dei conta de muitas coisas boas que me aconteceram aqui no Vasco. O carinho da torcida, dos companheiros, da direção e de todo mundo. Isso para mim é muito importante. Dinheiro não é tudo na vida. Às vezes é preciso ver outras coisas que vão lhe fazer se sentir bem interiormente. E o Vasco foi esse clube que me abriu as portas e me ofereceu tudo para eu render dentro de campo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Em menos de um ano e meio de clube, Cano já deixou a sua marca em 31 oportunidades. Ao falar sobre qual o gol ele acha que foi mais bonito, o argentino escolheu a bola que colocou nas redes do maior rival do Vasco.

"O que fiz contra o Flamengo foi o mais bonito, foi algo diferente. Foi o primeiro gol contra o Flamengo e ficou marcado. Foi muito lindo também pelo passe do Morato e pela forma que recebo a bola para me acomodar e pegar de primeira", disse.