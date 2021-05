Bruno César treinou como falso 9 e será uma das novidades contra o Palmeiras Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 21:30

Rio - Ex-jogador do Vasco, o meia Bruno Cesar pode estar de volta à equipe. Emprestado pelo Cruzmaltino na última temporada ao Penafiel, o contrato do jogador com o time português chegou ao fim. Nas redes sociais, o atleta publicou uma mensagem de despedida e agradeceu o período no clube lusitano.

"Termina mais uma temporada e a única palavra que tenho para todos vocês é, gratidão. Por tudo. Por me receberem tão bem e por esses longos meses me sentir abraçado por todos vocês! Foi um ano atípico longe da minha família, do meu filho, mas cada de um vocês preencheu esse espaço que tanto me fez falta", escreveu.

Publicidade

Agradecer todos vocês por me fazerem sentir o prazer de jogar futebol novamente. Um muito obrigado Penafiel , e muito obrigado todos jogadores e staffs, sempre serão lembrados", completou. Bruno Cesar tem contrato com o Vasco até maio de 2022, mas não deve ser aproveitado pelo clube.