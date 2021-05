Cano fez questão de distribuir pessoalmente no Morro do Tuiuti as cestas básicas compradas com o dinheiro do leilão com peças pessoais do Vasco Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - Engana-se quem imagina que os golaços de Germán Cano se limitam às quatro linhas. Fora delas, o atacante argentino mostrou a capacidade de fazer a diferença e ajudar ao próximo, independentemente de cor, credo ou time do coração. Após superar a marca de Petkovic e se tornar o maior artilheiro do Vasco no século XXI, ele cumpriu a promessa e distribuiu pessoalmente cestas básicas na Comunidade do Tuiuti, em São Cristóvão, nesta quinta-feira.

Parte do valor foi arrecadado com o leilão que o atacante promoveu, em parceria com a plataforma 'Play For a Cause', com as peças usadas no dia em fez história: uniforme completo, agasalho do clube e um par de chuteiras. A iniciativa foi um sucesso e arrecadou mais de R$ 10 mil, em menos de 24 horas.

Vizinha a São Januário, a Comunidade do Tuiuti recebeu a ilustre visita de Cano, que aumentou a legião de fãs às vésperas da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, às 11h, contra o Operário-PR.