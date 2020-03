Paulo Barros é o novo carnavalesco do Paraíso do Tuiuti

Rio - O Paraíso do Tuiuti acertou nesta segunda-feira (9) a contratação do carnavalesco Paulo Barros para comandar o Carnaval 2021 da agremiação. O artista, dono de quatro campeonatos e quatro vice-campeonatos no Grupo Especial do Rio, volta a trabalhar na azul e amarelo de São Cristóvão, onde assinou o desfile de 2003, na Série A. Na ocasião, Barros chamou atenção pela estética inovadora apresentada, com o abre-alas e a coroa (símbolo do Tuiuti) decorados com latas de tintas. A escola terminou em 4 lugar, faturando diversos prêmios, na época.

Galeria de Fotos Carnavalesco Paulo Barros (Reprodução Reprodução Rio de Janeiro 05/02/2019 - O carnavalesco da Unidos da Tjuca Paulo Barros. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agência O Dia Paulo Barros e o namorado, Fábio Fonseca Reprodução Internet Aílton Guimarães Jorge Reprodução Paulo Barros Daniel Castelo Branco



“Aos que acham que estou sendo contratado por uma escola mediana, vale lembrar que a Tijuca em 2004 não estava entre as favoritas do Carnaval. E o Tuiuti recentemente foi vice-campeão, ficando na frente de muita escola. Estou tendo a oportunidade de voltar a fazer história no Tuiuti, agora no Grupo Especial. Esse casamento já deu certo!”, disse Paulo Barros.



O presidente do Tuiuti, Renato Thor, também enalteceu a contratação do carnavalesco para a próxima temporada. “Eu já trabalhei com o Paulo e sei o quanto ele é comprometido com a festa. Ele é e sempre foi um visionário. Pode ter certeza que faremos juntos um grande desfile no ano que vem. Aguardem o Paraíso do Tuiuti”, afirmou Thor.



Feijoada pra comemorar



No próximo dia 5 de abril, a agremiação realizará uma feijoada para celebrar o próprio aniversário. Durante o evento, o Tuiuti vai apresentar o time completo para o Carnaval 2021. Já estão confirmados: Mestre Marcão, na bateria; Danielle Nascimento e Marlon Flores, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira.