erginho Procópio, membro da Velha Guarda Show da escola e um dos anfitriões do Quintal da Portela, vai cantar clássicos do samba Diogo Xavier / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 14:00

Rio - A roda de samba Quintal da Portela vai agitar a quadra da agremiação nesta quinta-feira, véspera de feriado, a partir das 19h30, com muito samba de raiz, pagode e cerveja gelada. Idealizado para homenagear o Dia da Consciência Negra, o repertório lembrará canções de ícones do samba.



Após oito meses de interrupção, o evento será realizado respeitando todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Prefeitura do Rio, como redução da capacidade de público em 50%, medição de temperatura na entrada da quadra, instalação de dispensers de álcool em gel, sinalização, tapetes higienizantes, uso de máscaras e venda de ingressos pela internet. Uma equipe vai orientar o público no cumprimento das regras.



No dia 7 de novembro, a tradicional Feijoada da Família Portelense marcou o retorno da programação cultural da Azul e Branco com grande sucesso. O público aprovou as mudanças na organização e fez a sua parte, seguindo à risca todos os protocolos. A cervejinha gelada, por exemplo, agora tem que ser comprada diretamente com o garçom, para evitar filas no caixa e aglomerações no bar.



Serginho Procópio, compositor e cavaquinista da Velha Guarda Show da Portela, e Luciano Bom Cabelo serão os anfitriões da roda, que terá, ainda, as presenças de Arifan, Bruno Lima, Vitor Alves, Paulo Henrique Mocidade, Fernando Procópio, Ju Procópio e outros convidados.



O roteiro das músicas vai homenagear nomes como Arlindo Cruz, Almir Guineto, Jorge Aragão, Dona Ivone Lara e Candeia, entre outros. Pérolas do baú portelense e canções de novos compositores também serão destaques da noite.



A quadra da Portela fica na Rua Clara Nunes 81, em Madureira. Os ingressos, que custam R$ 15, podem ser comprados pelo site Ingresso Certo.





Serviço:

Roda de samba Quintal da Portela

Data: 19 de novembro, quinta-feira, véspera de feriado

Local: Quadra da Portela

Endereço: Rua Clara Nunes 81, em Madureira

Entrada: R$ 15

Classificação: 16 anos



Venda de ingressos

www.ingressocerto.com/quintal-da-portela