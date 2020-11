Império Serrano define samba para o Carnaval 2021 Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 08:29

Rio - O Império Serrano já tem um hino definido para embalar seu desfile no Carnaval 2021. Após final realizada na noite da última sexta-feira, o samba escolhido pelo corpo de jurados formado por Grandes Beneméritos, personalidades Imperianas e membros da nova geração da escola, foi a composição de Paulo César Feital, Henrique Hoffman, Andinho Samara STS., André do Posto 7, Jefferson Oliveira e Ronaldo Fininho.

"Estamos muito felizes! Nosso samba mereceu ser campeão por sua autenticidade, pela qualidade musical, pela pérola de alguns versos dessa letra maravilhosa. É um samba que emociona. O Império Serrano merece um samba que passe pela avenida emocionando e apaixonando quem o ouve", declarou Paulo César Feital, compositor.

O samba oficial escolhido pelo Império Serrano promete dar voz à comunidade que clama pelo resgate das tradições de uma escola forte, vitoriosa e que é referência no Carnaval do Rio de Janeiro.



"A Nação Imperiana está sedenta por um grande desfile que possa fazer nossa comunidade se orgulhar. Estamos trabalhando para devolver esse brilho no olhar do Imperiano e temos certeza que este samba vai emocionar quando o agogô da Sinfônica anunciar o início do nosso desfile na Sapucaí", declarou o Presidente Sandro Avelar.

O Império Serrano vai levar para a Marquês de Sapucaí, no próximo Carnaval, o enredo Mangangá, que vai contar a história de vida de Manoel Henrique Pereira, capoeirista baiano conhecido como Besouro Mangangá, célebre através de mitos e lendas dentre as quais as que diziam que lutava com o auxílio dos orixás. O tema será desenvolvido pelo Carnavalesco Leandro Vieira.