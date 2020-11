Feijoada do Salgueiro acontecerá nesta sexta-feira, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra Alex Nunes / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 09:37 | Atualizado 19/11/2020 09:38

Rio - O mês de novembro marca a volta dos eventos na quadra dos Acadêmicos do Salgueiro. A tradicional festa dos sambistas, que normalmente acontece no segundo domingo de cada mês, acontecerá, excepcionalmente no dia 20, celebrando o enredo “Resistência”, tema escolhido pela agremiação para a disputa do 10º título no Carnaval carioca.

A Feijoada da Consciência Negra terá abertura com o grupo Pegada Brasileira. Grupo Raça, Pretinho da Serrinha, Cassiana Pérola Negra, Flavia Saolli, Alex Ribeiro, Marquinho Sathan e Luciano Bom Cabelo agitam a tarde feita para os bambas que estavam ansiosos por este reencontro. Os ingressos custam a partir de R$ 60.

Publicidade

Feijoada do Salgueiro acontecerá nesta sexta-feira, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra Alex Nunes / Divulgação

“O segmento dos eventos foi muito prejudicado pela pandemia e o Salgueiro sentiu muito com tudo isto, não somente analisando pelo lado financeiro, mas por conta também desta carência de movimento na quadra, que sempre funcionou o ano inteiro. Todos estavam sentindo falta, mas agora é hora de retomar gradativamente, lógico, tomando todas as precauções e seguindo todo o protocolo”, diz André Vaz, presidente da agremiação.



Publicidade

Para a retomada dos eventos, a escola vem se adequando a todas as normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária e demais órgãos sanitários. Ao protocolo para prevenção de COVID19 e demais regras estabelecidas pela prefeitura, foram agregadas normas para melhor funcionamento dos eventos que podem ser consultadas no site da escola (www.salgueiro.com.br).



Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na bilheteria da escola ou através do Bilheteria Digital ( https://www.bilheteriadigital.com/feijoada-do-salgueiro-20-de-novembro). Vendas de mesas e informações de camarotes no telefone (21) 2238 9226 ou no link de venda do evento. A classificação é livre e o uso da máscara obrigatório.



Publicidade

Serviço: Feijoada da Consciência Negra #Resistência



Data: 20 de novembro, sexta-feira



Horário: das 13 às 22h (feijoada servida até as 17h)



Valor: A partir de R$60 (primeiro lote); no dia do evento R$70 com direito a feijoada



Vendas: bilheteria da quadra ou https://www.bilheteriadigital.com/feijoada-do-salgueiro-20-de-novembro



Classificação: Livre (uso da máscara é obrigatório)