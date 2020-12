Portela recebe público após oito meses sem eventos Foto: Divulgação / Henrique Matos

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:12

Rio - Diante do aumento na média móvel de casos de Covid-19 no Rio, nas últimas semanas, e da crescente demanda por leitos nos hospitais da cidade, a diretoria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, reafirmando seu compromisso com a comunidade, o público e os amantes do carnaval, comunica que a edição de dezembro da Feijoada da Família Portelense, que seria realizada neste sábado está cancelada. Apenas o serviço delivery (ou retirada na quadra) da feijoada será mantido.

A decisão da Portela foi tomada com base na publicação da ata da última reunião do Comitê Científico da Prefeitura do Rio, que sugeriu a volta de medidas restritivas para conter o avanço da doença. No documento, publicado no Diário Oficial do Município, os membros do Comitê recomendam a suspensão de eventos em geral, o fechamento de escolas e creches municipais, além da restrição do uso áreas comuns de condomínios para festas e reuniões. Os especialistas também querem que a Prefeitura não autorize mais a permanência nas praias nem o banho de mar.

Para quem já havia comprado ingresso, existem duas opções: a devolução do dinheiro ou guardar o ticket para usá-lo quando o evento for realizado em breve, com condições sanitárias mais seguras.

