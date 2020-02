Rio - O primeiro dia de desfiles do Grupo Especial se encerrou. Neste domingo: Estácio, Viradouro, Mangueira, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, União da Ilha e Portela passaram pela Marquês de Sapucaí. Nesta segunda-feira tem mais seis escolas. Confira as imagens que marcaram esse primeiro dia.