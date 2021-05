Trio estrangeiro: Sarrafiore, entre o paraguaio Galarza e o argentino Cano, foi bem recebido na Colina Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 22:14

Rio - Últimos reforços anunciados pelo Vasco para a sequência da temporada, Michel, Sarrafiore e Daniel Amorim serão oficialmente apresentados nesta sexta-feira, ao meio-dia, com transmissão ao vivo da 'Vasco TV', no CT do Almirante.

A três dias da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Operário-PR, sábado, às 11h, em São Januário, o Vasco ainda mira a contratação de um lateral-esquerdo após a confirmação de dez reforços: Vanderlei, Ernando, Zeca, Romulo, Michel, Marquinhos Gabriel, Morato, Léo Jabá, Sarrafiore e Daniel Amorim.

Além de Zeca, que é lateral-direito de origem, Marcelo Cabo conta apenas com Riquelme, de 18 anos, para a posição e já chegou a improvisar MT na esquerda. Com a chegada de Michel e Sarrafiore, o treinador ganha mais opções para o meio de campo, na marcação e criação. Emprestado pelo Internacional, o apoiador argentino terá como concorrentes o Galarza, que tem se destacado mais adiantado, Marquinhos Gabriel e Morato.

Carioca como Michel, Daniel Amorim, a exemplo do reforço que se destacou pelo Grêmio, terá a primeira grande chance na terra natal. O atacante, de 31 anos, é uma aposta pessoal de Marcelo Cabo, que o comandou no CRB. Com 1,91m, ele tem a bola aérea como trunfo para ser o imediato de Germán Cano.