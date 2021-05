Morato foi titular nos últimos dois jogos Rafael Ribeiro / Vasco

Um dos 10 reforços do Vasco para a temporada, Morato desde que chegou se colocou à disposição do técnico Marcelo Cabo para várias funções no setor ofensivo. E foi assim que o jogador passou a atuar mais centralizado nas duas partidas da final da Taça Rio, contra o Botafogo. Sincero, ele admite que sua preferência continua sendo em atuar aberto pelo lado direito, mas não se incomoda em continuar onde está na equipe.

"Eu prefiro o lado direito, que é onde me sinto mais à vontade. Mas jogo em qualquer uma que me colocarem. Posso ajudar? Posso. Vai na esquerda, na lateral, na direita? Conta comigo que eu vou embora. Jogador que se prende a uma posição só deixa de crescer como atleta. Por mais que eu tenha 28 anos, estou em constante evolução. É bom para minha carreira, para mim é válido", avisou em coletiva de imprensa virtual.



Emprestado pelo RB Bragantino, Morato se vê bem fisicamente, o que considera poder ser útil para a sequência que o Vasco terá nas próximas semanas, com jogos pela Série B e pela Copa do Brasil num espaço menor de tempo.



"Tivemos tempo para trabalhar e vamos tentar colocar em prática. Sobre Copa do Brasil, Brasileiro e tempo curto, quanto mais rápido pudermos resolver as partidas, melhor para nós. Acredito que a gente ganha em termos de respiro. Teremos que fazer bons jogos e iniciar bem no Brasileiro", avisou o camisa 10 cruzmaltino.