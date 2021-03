Morato Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 10:31 | Atualizado 17/03/2021 10:32

Rio - O atacante Morato, de 28 anos, que vem negociando o seu empréstimo pelo Bragantino ao Vasco ainda não finalizou o acordo por um receio salarial. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o atleta pediu um prazo de duas semanas para definir o seu futuro, por conta, da preocupação de não receber em dia.

No clube paulista, o atacante ganha em torno de R$ 60 mil e deverá reduzir seus rendimentos para fechar com o Vasco. Atualmente, o Cruzmaltino deve os salários de dezembro, janeiro e 13º para o elenco. Por isso a diretoria vascaína teria pedido um prazo máximo de duas semanas para resolver parte das pendências com os jogadores.

Publicidade

Apesar do receio, Morato segue motivado em defender o Vasco. Antes de chegar em São Januário, o jogador vem mantendo a forma física no Bragantino, realizando um trabalho específico para desembarcar no Rio com plenas condições de entrar em campo. O empréstimo deverá ser até o final de 2021.



Na última temporada, Morato atuou em 34 jogos e fez dois gols pelo clube paulista. Ele está no Bragantino desde 2019. O atacante tem passagens por clubes como São Paulo, Ituano e Sport.