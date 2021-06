Em sua estreia como titular, Sarrafiore mostrou oportunismo para fazer o gol da vitória sobre o Boavista ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 23:32

Bacaxá - Econômico no futebol e no placar, o Vasco venceu o Boavista por 1 a 0, nesta terça-feira, em Bacaxá, e largou na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O único gol da noite foi marcado pelo argentino Martín Sarrafiore, que fez sua estreia como titular. No dia 9, o Cruzmaltino joga pelo empate para se classificar e garantir a premiação de R$ 2,7 milhões, valor correspondente à folha salarial do clube.

A derrota para o Operário-PR, sábado, em São Januário, motivou duas novidades na escalação do Vasco. Após um mês afastado, Romulo, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, foi a aposta de Marcelo Cabo para diminuir o buraco no meio de campo apresentado na estreia na Série B do Brasileiro e Martín Sarrafiore para melhorar desempenho criativo depois da apática atuação no fim de semana.

Quando a bola rolou, o gramado do Moacyrzão se revelou o primeiro adversário a ser superado. Depois de uma bobeada de Romulo, logo no início, Vanderlei fez boa defesa para evitar o gol de Michel Douglas. Apesar do susto, o Vasco, com maior posse de bola, teve o controle do jogo, mas teve dificuldade na criação, mais uma vez.

Recuado, Gabriel Pec quando não prendeu a bola demais, não conseguiu superar a forte marcação. Em sua estreia como titular, o argentino Sarrafiore teve o mesmo problema. Pior para Cano, que isolado, mesmo com a presença de Morato no ataque, não teve uma chance clara no primeiro tempo. No apagar das luzes, o domínio errado de Morato, após o cruzamento de Zeca, foi promovido à 'assistência' após o chute de primeira de Sarrafiore para abrir o placar: 1 a 0, aos 44.

Tecnicamente, o jogo não melhorou na volta do intervalo. O Vasco perdeu fôlego e deu mais espaço para o Boavista, que teve boa chance de empatar com Jean, em cobrança de falta defendida por Vanderlei. Ao notar a perda de território, Marcelo Cabo tentou renovar o gás da equipe com a entrada de Riquelme, Bruno Gomes e Léo Jabá. Mas as mexidas não empolgaram, mesmo após a expulsão de Lucas Lourenço, aos 36.

Foi Gustavo Geladeira, ex-Flamengo, que, de cabeça, quase empatou. Apesar do resultado importante, o Vasco ainda deixa a desejar e o torcedor ainda desconfiado.

BOAVISTA X VASCO



Local: Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior

Gols: 1º tempo - Sarrafiore (44 minutos).

Cartões amarelos: Ralph; Andrey e Cano

Cartões vermelhos: Lucas Lourenço

Público: Jogo com os portões fechados



Boavista: Ary, Wisney (Caio Felipe), Douglas Pedroso, Victor Ferreira e Jean Victor; Lucas Lourenço, Ralph e Ryan (Marion); Jeferson Renan (Gustavo Geladeira), Michel Douglas e Marquinhos. Técnico: Leandrão



Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca (Riquelme); Romulo, Andrey (Bruno Gomes) e Sarrafiore (Léo Jabá); Morato (Figueiredo), Gabriel Pec e Cano. Técnico: Marcelo Cabo