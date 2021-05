Trio estrangeiro: Sarrafiore, entre o paraguaio Galarza e o argentino Cano, foi bem recebido na Colina Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 16:04 | Atualizado 31/05/2021 16:05

Rio - Não será contra o Boavista que o Vasco voltará a contar com Marquinhos Gabriel, ainda em transição após sofrer uma lesão na coxa esquerda. Após o fracasso ao improvisar Morato e Gabriel Pec na função de armador, Marcelo Cabo poderá dar uma chance ao argentino Sarrafiore na noite desta terça-feira, às 21h, em Bacaxá, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Apresentado na quinta-feira, o camisa 33 fez a sua estreia na trágica atuação do Vasco na derrota por 2 a 0 para o Operário-PR, sábado, em São Januário, pela Série B do Brasileiro. Recém-chegado, o apoiador, sem ritmo e entrosamento, pouco acrescentou no segundo tempo. Especialista na posição, ele tem a qualidade na armação como trunfo para acelerar a adaptação e convencer Marcelo Cabo.

Publicidade

Revelado pelo Huracán, da Argentina, Sarrafiore foi contratado pelo Internacional em 2018. No ano seguinte, marcou seis gols em 35 jogos, mas perdeu espaço em 2020 e foi emprestado para o Coritiba e teve uma passagem discreta. No novo empréstimo, dessa vez para o Vasco, até dezembro, o camisa 33 espera recuperar o bom futebol e se coloca à disposição de Cabo.

Para a segunda rodada da Série B, a expectativa da comissão técnica é de que Marquinhos Gabriel esteja à disposição para o duelo contra a Ponte Preta, domingo, às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.