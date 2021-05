Marcelo Cabo Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - Neste sábado, o Vasco faz a sua estreia na Série B contra o Operário, do Paraná, em São Januário. A partida acontece às 11 horas e o Cruzmaltino quer vencer em casa para começar bem na luta para retornar para a elite do futebol brasileiro.

Um dos trunfos para o Cruzmaltino começar a competição com o pé direito é o trabalho do treinador Marcelo Cabo. Bastante elogiado pelo jogadores, o técnico tem um retrospecto interessante na Série B, tendo conseguido o título do torneio em 2016, pelo Atlético-GO.

Contra o Operário, o Cruzmaltino deverá reencontrar um velho conhecido. O atacante Rodrigo Pimpão, que fez parte do time vascaíno campeão da Série B em 2009 é um dos destaques da equipe paranaense.

O Vasco deverá enfrentar o Operário com a seguinte equipe: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Andrey, Matías Galarza e Morato; Gabriel Pec, Léo Jabá e Germán Cano.