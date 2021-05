Ricardo Graça vem acumulando jogos como titular AFP

Rio - Cria de São Januário, o zagueiro Ricardo Graça é, ao lado do companheiro Miranda, um dos que mais atuou na posição nesta temporada. Foram 12 jogos sob o comando de Marcelo Cabo. Mas, apesar das boas oportunidades, ainda busca afirmação na equipe titular. Uma das revelações com maior potencial para gerar receita ao Vasco, terá mais uma chance no sábado, às 11h, contra o Operário-PR, na estreia do time na Série B 2021, já que o capitão Leandro Castan se recupera de um edema na coxa direita.



Ricardo chega animado para a estreia na competição. Mesmo com a derrota por 1 a 0 no clássico do último sábado, pela Taça Rio, contra o Botafogo, o zagueiro se destacou por conta das boas antecipações e coberturas nos embates contra o ataque Alvinegro. O zagueiro usa a última atuação como um estímulo para a estreia na Série B.

"Com certeza é um estímulo. É muito bom quando você consegue sair de um jogo satisfeito com o seu desempenho, fruto do seu trabalho e dedicação. Esse jogo do Botafogo com certeza é mais um estímulo para o próximo e para manter a regularidade. Mas o futebol é bom porque você tem a chance de ir bem logo depois de um jogo em que vai mal", disse o jovem zagueiro Cruz-Maltino.

"E quando vai bem, você tem que continuar dando o seu melhor para no próximo jogo ir melhor ainda. Se fui bem contra o Botafogo, no próximo jogo vou ter que ser melhor. Como são muitos jogos, você tem que estar sempre preparado e não dar bobeira", completou o jogador.

Para o setor, o técnico Marcelo Cabo conta com Ricardo Graça, Leandro Castan, Ernando, Miranda e Ulisses.