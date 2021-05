3º) Petkovic – 57 gols - Herói do Carioca 2001 e peça fundamental no Hexa de 2009, o meia sérvio atuou 196 jogos com a camisa do Flamengo. Ele teve duas passagens pelo clube: uma entre 2000 e 2002 e outra de 2009 a 2011 Foto: Marcelo Regua/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 14:31 | Atualizado 27/05/2021 14:43

Rio - O dia 27 de maio de 2001 ficará marcado para sempre na memória dos torcedores do Flamengo. Nesta quinta-feira, o lendário gol de falta marcado por Petkovic contra o Vasco, aos 43 minutos do segundo tempo, que deu o tricampeonato carioca para o Flamengo e jamais sairá das lembranças dos rubro-negros, completa 20 anos.

O lance ficou lembrado como um dos mais marcantes da história do Flamengo. O contexto de drama criado no Maracanã lotado naquela tarde de domingo - ilustrado na imagem histórica do lateral Alessandro apreensivo no banco de reservas -, com o clube da Gávea ficando com o vice-campeonato diante de seu maior rival até o fim da partida, levou os torcedores à loucura e criou uma explosão poucas vezes vista na apaixonada torcida rubro-negra. Até hoje, há rubro-negros que ousam apontar o título de 2001 como um dos mais marcantes de suas vidas, superando conquistas apontadas por muitos como mais importantes.

Publicidade

Para comemorar a data emblemática, o sérvio receberá diversas homenagens. A primeira delas é um documentário que foi lançado nesta manhã, intitulado de “43 - Na hora de acabar”. O filme, do diretor Daniel Brunet, tem cerca de 15 minutos e está disponível gratuitamente no canal Mais Nação, no Youtube, com direito a depoimentos do próprio Pet e de Joel Santana, treinador do Vasco na ocasião.

"Aquela final é um dos jogos eternos do Flamengo. Podem passar 200 anos que continuaremos lembrando daquela falta do Pet. O documentário busca uma nova forma de contar essa história. Afinal, ela é conhecida há duas décadas. Tenho certeza de que o torcedor rubro-negro vai se emocionar mais uma vez", garante Brunet.

Petkovic também não deixará a data passar em branco. O ex-camisa 10 promoverá uma live em seu canal do youtube e no Instagram, às 15h, com convidados que também estiveram em campo naquela partida, como Júlio César, Hélton, Leandro Ávila, Beto, Fabiano Eller, Juan, Juninho e Edílson, além dos técnicos Zagallo e Joel Santana.