Cestina do Flamengo, com 18 pontos, na decisão, Olivinha celebra mais um título da NBB Gilvan de Souza/Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 21:00 | Atualizado 27/05/2021 21:58

Rio - A exemplo do futebol, com oito títulos brasileiro, o basquete do Flamengo segue a trilha de conquistas com a confirmação do heptacampeonato do NBB, nesta quinta-feira, com a vitória por 93 a 85 sobre o São Paulo, no Maracanãzinho. Dominante, o Rubro-Negro fez 3 a 0 na série melhor de cinco e consagrou o armador Yago, de 22 anos, como o MVP da fase decisiva, com médias de 17 pontos, 7,3 assistências, 2,7 rebotes e 19,6.



Apesar regularidade de seus maestro, a decisão teve dois veteranos como destaques: Olivinha e Marquinhos, cestinhas rubro-negros, com 18 e 17 pontos, respectivamente. Em sua primeira final, o São Paulo teve Lucas Mariano, com 22 pontos, e Dawkins, com 19, os maiores pontuadores.



Criado em 2008, o NBB teve apenas quatro campeões: Brasília, com três títulos, Bauru e Paulistano, com uma conquista cada, e Flamengo, vencedor em 2008/09, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19 e 2021.



Assim como os dois primeiros clássicos, a decisão teve um início equilibrado, com rodízio de liderança. No terceiro quarto o Rubro-Negro consolidou a vantagem no embalo dos certeiros arremessos de Olivinha e Marquinhos. E foi na base da experiência e na cadência da dupla multicampeã que o Flamengo administrou o resultado com inteligência para confirmar o título e reforçar sua hegemonia, também nas quadras.