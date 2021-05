Flamengo conquistou Brasileiro e Libertadores em 2019 Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:42

Rio - Em 2019, o Flamengo tinha um dos melhores sistemas defensivos, muito por causa da dupla de zaga formada por Pablo Mari e Rodrigo Caio. E para o comentarista Fábio Sormani, dos canais Disney, esse mérito é ainda maior devido ao trabalho de Rodrigo Caio que, na opinião dele, "fez" o então desconhecido Mari.

Publicidade

"Pablo Mari era um zé-ninguém. Veio para cá (Brasil) porque não tinha espaço na Europa. Ele chega no Flamengo, com um técnico muito competente, como foi Jorge Jesus e ao lado de Rodrigo Caio que jogava. Rodrigo Caio para mim "fez" o Pablo Mari." disse ele ao "Bate-Bola Debate".



Em seguida, Sormani comentou os problemas defensivos que o Rubro-Negro vem passando nesta temporada com Rogério Ceni e afirmou que se Rodrigo Caio estivesse jogando o problema já estaria resolvido.

Publicidade

"E por que ele não consegue fazer o outros? Porque ele não joga. Ele vive machucado. Se houvesse uma sequência do Rodrigo Caio com o Léo Pereira, com o Gustavo Henrique ou com os moleques da base, eu acho que o Flamengo estaria com seu problema de zaga resolvido."

Deste o fim da última temporada, Rodrigo Caio tem se recuperado de diversas lesões. O problema defensivo do Rubro-Negro é tanto que o clube vem utilizando o volante Wiliam Arão na defesa.