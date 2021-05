Arrascaeta e Isla Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 09:00

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, o meia De Arrascaeta poderá ser desfalque do clube carioca em oito jogos do Brasileiro e uma da Copa do Brasil. O jogador, de 26 anos, está na pré-lista da seleção uruguaia para a disputa da Copa América. Caso seja convocado e a Celeste avance para a decisão, o atleta ficará de fora de nove partidas.

A lista oficial de convocados só seja divulgada no próximo dia 10. Arrascaeta foi chamado para os próximos compromissos do Uruguai pelas Eliminatórias, porém, não irá desfalcar o Flamengo porque a CBF decidiu adiar os confrontos do Rubro-Negro durante o período de jogos da competição. O Rubro-Negro perderia quatro jogadores para as Seleções principal e olímpica, Arrascaeta para o Uruguai e Mauricio Isla para o Chile.



O Uruguai está no grupo A da Copa América e já tem confirmado compromissos nos próximos dias 17, 20, 23 e 27 de junho. Os adversários são a Argentina, o Chile, a Bolívia, e o Paraguai.



Confira os jogos que Arrascaeta poderá perder pelo Flamengo:

Campeonato Brasileiro:



3ª rodada: Flamengo- América MG: 13/06

4ª rodada: Athletico-PR x Flamengo – 17/06 (a confirmar)

5ª rodada: Flamengo x Red Bull Bragantino – 19/06

6ª rodada: Flamengo x Fortaleza – 23/06

7ª rodada: Juventude x Flamengo – 27/06

8ª rodada: Cuiabá x Flamengo – 01/07

9ª rodada: Flamengo x Fluminense – 04/07

10ª rodada: Atlético-MG x Flamengo – 08/07



Copa do Brasil:

Flamengo x Coritiba - 09/06