Por O Dia

Publicado 26/05/2021 19:00

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Vélez nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, em partida que vale a liderança do Grupo G da Libertadores. Para este duelo, o técnico Rogério Ceni terá o retorno de Diego Alves, desfalque nos últimos cinco jogos por conta de uma fibrose muscular na coxa direita.

Confira os relacionados para a partida contra o Vélez Sarsfield. #VamosFlamengo pic.twitter.com/EiYAkGTB5P — Flamengo (@Flamengo) May 26, 2021

Arão e Bruno Henrique, suspensos, estão fora do jogo. Atualmente, os únicos jogadores que estão no Departamento Médico do Flamengo são Renê, lesão muscular, e Thiago Maia e César, ambos com problemas no joelho. O lateral esquerdo é o que está mais perto de retornar aos gramados. O volante e o goleiro ainda não têm prazo para voltar aos campos.

O Flamengo precisa de apenas um empate para se classificar em primeiro às oitavas de final da Libertadores. O sorteio para definir os confrontos na próxima fase da competição acontece no dia 1 de junho.