Em um bom momento sob o comando de Abel Braga, Rodinei é titular do Colorado na reta final do Brasileirão Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 16:52

Rio - Rodinei vive seus últimos dias antes de retornar ao Flamengo. O jogador, de 29 anos, é aguardado na próxima terça-feira no Ninho do Urubu para ser reintegrado ao elenco rubro-negro. O atleta teve boa passagem de empréstimo pelo Internacional, mas o Colorado não teve condições financeiras de exercer a compra do lateral.

Publicidade

A direção do Flamengo preferiu não renovar o seu empréstimo e já conta com o atleta em seu planejamento. Rodinei será opção na lateral para Isla, jogador da seleção chilena. Uma nova negociação, no entanto, não está descartada pelo clube carioca.



Atualmente, Rodinei é o jogador com mais assistências no Brasil. Pelo Internacional, o jogador entrou em campo em 52 partidas e fez três gols.