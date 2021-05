Rodinei – lateral-direito – 29 anos – emprestado ao Internacional até maio de 2021 – contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 Divulgação Internacional

Rio - Chegou ao fim a passagem de Rodinei pelo Internacional. Após o jogo da última quarta-feira, contra o Always Ready, o lateral foi às redes sociais e publicou uma mensagem de despedida do clube gaúcho, onde diz ter sido muito feliz.

"Estou me despedindo do clube após um ano e cinco meses. Só tenho palavras de agradecimento a todos que me acolheram muito bem e sempre me deram apoio em cada momento vivido no Rio Grande do Sul. Encontrei muitas pessoas do bem no Inter, desde a direção até o grupo de funcionários. Tive uma grande convivência com meus companheiros, que me deixaram totalmente à vontade em todos momentos e espero ter conseguido contribuir, dentro e fora de campo. Minha família se sentiu em casa na cidade, só tenho palavras elogiosas ao povo gaúcho", escreveu o jogador.



"Só eu sei o quanto fui muito feliz aqui e vou levar apenas coisas boas desses momentos. Dei a vida e busquei honrar esse manto desde o primeiro até o último dia em que levei o escudo Colorado no peito. O único gosto amargo que ficou é de não ter conquistado um título nesse período, mesmo tendo ficado tão perto. Fico em paz, porque nunca foi por falta de trabalho e esforço de todos nós. O Inter está no caminho, vem sendo protagonista nas competições e logo virá a recompensa de todo esse trabalho", completou.

Com o fim do empréstimo ao Inter, Rodinei se apresentará ao Flamengo na próxima semana. O Colorado até tinha interesse na permanência do jogador, mas considerou o valor para sua compra definitiva muito alto.