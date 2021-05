Argentina's Velez Agustin Bouzat (L) vies for the ball with Brazil's Flamengo Gerson (C) and Filipe Luis during the Copa Libertadores football tournament group stage match, at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on May 27, 2021. (Photo by ANTONIO LACERDA / POOL / AFP) AFP

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 22:56

Em uma partida apática e sonolenta, Flamengo e Vélez ficaram apenas no 0 a 0 no Maracanã, no último jogo da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Rubro-Negro garantiu a classificação às oitavas na liderança e os argentinos ficaram na segunda colocação. O destaque foi a forma como Gerson reagiu à substituição no segundo tempo, com cara de poucos amigos e sem cumprimentar Rogério Ceni.

O primeiro entre Flamengo e Vélez foi o retrato do gramado do Maracanã: pífio. As duas equipes extremamente sonolentas poucos buscam o gol adversário. O Rubro-Negro, com um time muito espaçado, dava espaço aos argentinos, que tomavam contato do jogo, com direito a maior tempo da posse de bola. A única jogada de perigo do time carioca foi aos três minutos, quando Arrascaeta chutou de fora da área e acertou a trave de Hoyos. Na sobra, Gabigol não conseguiu aproveitar.

Depois disso, o jogo deu sono a quem assistia, com poucas jogadas de perigo e com um Isla que errava tudo que tentava. Gerson, em negociação em andamento com o Olympique de Marselha, também fez uma primeira etapa apática, com poucas jogadas de efeito, como o volante costuma atuar.

Diego Alves, de volta à equipe depois de cinco jogos seguidos como desfalque por conta de uma lesão muscular, fez defesas importantes, como aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio na área de Mancuello, Janson aproveitou desvio feito por De los Santos e cabeceou no canto esquerdo, mas o camisa 1 fez grande defesa.

Aos 28, Diego Alves salvou o Rubro-Negro novamente. Mancuello, ex-Flamengo, cobrou escanteio fechado, e o camisa 1 rubro-negro salvou o que seria o gol olímpico do meia. Além disso, o goleiro gesticulava e orientava o setor defensivo durante todo o primeiro tempo.



O segundo tempo teve o mesmo roteiro, com exibição fraca dos dois times. Aos dez minutos, o Flamengo até ameaçou crescer no jogo e levou perigo ao Vélez. Filipe Luís tocou para Pedro na entrada da área. O ataque conseguiu o chute e mandou muito perto do gol de Hoyos.

Aos 17, o lance que foi o retrato do Flamengo no jogo. Isla saiu errado com a bola, armou o ataque para o Vélez com Janson, que quase aproveitou a bobeada do chileno. O lateral-direito, inclusive, foi o pior em campo com a camisa rubro-negra.

O tempo passava, e a qualidade técnica da partida só caia. As duas equipes, já classificadas, não demonstravam muita vontade para conquistar a vitória e, consequentemente, a primeira colocação do Grupo G da Libertadores. O Flamengo, com a vantagem do empate, mostrava uma satisfação maior do que o Vélez com o 0 a 0.

Aos 29 minutos, Rogério Ceni promoveu mudança tripla no Flamengo: entraram Léo Pereira, João Gomes e Vitinho e saíram Gustavo Henrique, Diego e Gerson, que deixou o campo muito insatisfeito e sequer cumprimentou o treinador rubro-negro. Essa pode ter sido a última partida do camisa 8 pelo clube carioca, pois, nesta sexta-feira, a tendência é que o jogador der uma resposta positiva ao time francês.

As alterações não surtiram efeito, e o Flamengo continuou fazendo uma exibição para ser esquecida no Maracanã. Aos 43, mesmo jogando mal, o Rubro-Negro teve grande oportunidade de balançar a rede, mas Vitinho desperdiçou. Após tabela no ataque, Isla cruzou na área e encontrou o camisa 11, que chuta por cima do gol, jogando para fora a chance de mexer no placar.

Depois disso, os jogadores apenas esperaram o fim do jogo, que acabou no 0 a 0 fraco e apático. Com o resultado, o Flamengo terminou a primeira fase da Libertadores na liderança do Grupo G, com 12 pontos conquistados. O Vélez ficou em segundo, com dez pontos. No próximo dia 1º, a Conmebol irá sortear os confrontos das oitavas de final da competição.