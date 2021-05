Rogério Ceni Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 27/05/2021 20:11

O Flamengo está escalado para pegar o Vélez nesta quinta-feira Às 21h, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Para este duelo, Rogério Ceni não pode contar com Arão e Bruno Henrique, ambos suspensos. Com isso, o treinador optou por Gustavo Henrique e Pedro, respectivamente.

No gol, a novidade é Diego Alves, desfalque nos últimos cinco jogos por conta de uma lesão muscular. Com isso, o Flamengo vai a campo com Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis, Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Vélez, no Maraca, pela Conmebol Libertadores. Pra cima! #FLAxVEL #VamosFlamengo pic.twitter.com/KUmQnf04DL — Flamengo (@Flamengo) May 27, 2021