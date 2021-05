3º) Petkovic – 57 gols - Herói do Carioca 2001 e peça fundamental no Hexa de 2009, o meia sérvio atuou 196 jogos com a camisa do Flamengo. Ele teve duas passagens pelo clube: uma entre 2000 e 2002 e outra de 2009 a 2011 Foto: Marcelo Regua/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 13:47

Rio - Autor de um dos gols mais marcantes da história do Flamengo e destaque do Brasileirão de 2019 conquistado pelo Rubro-Negro, Dejan Petkovic é um grande ídolo do clube carioca. No entanto, na opinião do comentarista dos Canais Disney, Zé Elias, o sérvio não conta com a idolatria dos rubro-negros como outros nomes.

Publicidade

"O Adriano representa muito aquilo que é a torcida do Flamengo. Acho que o Gabigol vai chegar num patamar fantástico, por tudo que vem fazendo, pela evolução e em termo de jogo tem uma movimentação diferente da do Adriano, que era um centroavante à moda antiga, de área. E o Pet era o cara da genialidade, mas acho que não tem a ligação da idolatria como os outros dois", afirmou.



O gol que marcou o tricampeonato do Flamengo sobre o Vasco em 2001, completa nesta sexta-feira 20 anos. Petkovic cobrou com perfeição uma falta aos 43 minutos do segundo tempo e decidiu o título do Estadual para o Rubro-Negro.