Arthur e Gabigol Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 14:09

Rio - Aulas, cria! De Conduru para o Estádio do Maracanã, o ex-BBB Arthur teve a chance de acompanhar de pertinho o título do Campeonato Carioca, vencido neste sábado, pelo Flamengo. Apaixonado pelo rubro-negro, o crossfiteiro conseguiu acesso ao vestiário da equipe e posou com o craque do time, Gabigol, e com outros jogadores como Filipe Luís e Diego Alves.

fotogaleria

Publicidade

Pelas redes sociais, Arthur compartilhou as fotos, comemorou o título e deu uma provocada nos rivais. "Não tem jeito, quando o @flamengo chega já era!!!", escreveu na legenda. E para aumentar o prestígio do ex-BBB, o Instagram oficial do Flamengo também compartilhou sua foto com Gabigol. Tá com muita moral!

Confira as postagens:

Publicidade