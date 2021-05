Arthur Picoli Reprodução Instagram

Publicado 21/05/2021 05:00

Depois de Gil do Vigor assinar contrato com a TV Globo, agora foi a vez do também ex-BBB, Arthur Picoli, investir em sua carreira na TV. O instrutor de Crossfit está negociando e praticamente já fechando sua contratação com o canal SporTV, no qual ele já fez uma participação no programa 'Tá na Área' como comentarista da decisão do Campeonato Carioca. E pelo visto a presença de Arthur, mesmo que através de chamada de vídeo como convidado, agradou a direção da emissora.



A negociação era pra ser sigilosa, mas ainda bem que quase ninguém lê esta coluna. Arthur, inclusive, vem desmarcando vários compromissos que tinha agendado com outras emissoras de TV, por conta da negociação já avançada com o SporTV. Em sua participação no 'Tá na Área', na semana passada, Arthur deu show de carisma ao falar sobre seu time do coração, o Flamengo. Além de demonstrar total conhecimento sobre assuntos que envolvem o time, o ex-BBB ainda revelou quais jogadores ele aprova ou não em campo. O crossfiteiro elogiou o atacante Michael e afirmou que o zagueiro Gustavo Henrique ainda não mostrou a que veio.



E se no trabalho as coisas vão muito bem, obrigada, a vida amorosa de Arthur ainda é uma incógnita. Os fãs do rapaz de Conduru estão ansiosos aguardando respostas sobre a tal conversa que ele e a atriz Carla Diaz, sua affair no reality, disseram que teriam aqui fora para acertar ou não os ponteiros como casal.