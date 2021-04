Reprodução

Publicado 01/04/2021 19:35

Rio - Em razão do aumento de casos da Covid-19, a direção de esportes da Globo decidiu suspender temporariamente a edição de meio-dia do "SporTV News". A intenção é reduzir o número de profissionais que necessitam ir à redação.

Agora, o "Redação" entrega a programação para o "Baú do Esporte", que antecede ao "Seleção SporTV" na grade. A edição matinal do SporTV permanece no ar, mas teve sua duração reduzida em cerca de 25 minutos.

Desde o último dia 22, por conta do momento crítico da pandemia, apenas apresentadores têm aparecido nos estúdios e fazem a interação com os comentarista em suas casas. A exceção tem sido o "Bem, Amigos!".