Joel Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 14:56

Rio - O chamado “futebol moderno” tem em Joel Santana um inimigo declarado. Em entrevista a Milton Neves, Cláudio Zaidan e Guilherme Cimatti, na Rádio Bandeirantes, o técnico detonou os novos esquemas táticos e os treinamentos utilizados atualmente no futebol nacional, soltando uma chuva de críticas.

Joel negou estar ultrapassado quanto a atualização do futebol, disse estar decepcionado com o São Paulo de Crespo, criticou as situações de Vasco e Botafogo, reclamou dos “engomadinhos de livro” no futebol e exaltou Pep Guardiola.

Confira alguns trechos da entrevista de Joel Santana à Rádio Bandeirantes:



Joel foi superado?



“É a cultura do Brasil. Só no Brasil você encontra isso. Aqui quando você está mais experiente eles dizem que está velho, superado, gagá. Eu tenho 30 anos de futebol, trabalhei em não sei quantos clubes, perdi a conta. Rodei o mundo. “Eles (dirigentes) não têm vontade de falar com o Joel. Na maioria dos clubes tem cara que gosta dar pitaco. Ou você é presidente ou é treinador de futebol. Mas eles têm mania de treinador, de botar os jogadores que gostam.”

"Engomadinhos"



“Aí vem um monte de engomadinho de livro, (tom irônico) ‘marcação alta, marcação baixa, lateral…' Futebol não muda. E por essas histórias que estão inventando o Brasil está passando por essas dificuldades. O cara hoje é robô. Você vê jogador driblar? Não vê. Não vê o cara treinar cruzamento, falta. É só posse de bole. Quero saber de posse de bola? ‘Teve 80% de posse’. Quanto foi o jogo? Três a zero para o outro time. Você não tem mais talento. Desculpe o desabafo. Mas essa é a verdade.”

São Paulo de Hernán Crespo



“Fiquei decepcionado com o São Paulo [no jogo contra o Fluminense, na primeira rodada do Brasileirão; jogo ficou no 0 a 0]. Eu estava esperando outra coisa do São Paulo. Esse tal de Crespo parecia que era a rainha da escola de samba. Não vi nada, p… nenhuma. ‘Crespo ficou surpreso com a supremacia tática do Fluminense’. O Fluminense não fez p… nenhuma. Se o Fred joga, ganha do São Paulo dentro do Morumbi.”

Cariocas “caidinhos”



“Fui na TV Vasco (canal oficial do clube) e quiseram me dar de pau. O Time do Vasco é vagabundo, não serve para p… nenhuma. Os caras ficaram p… Ontem tomaram uma porrada de 2 a 0 (para o Operário-PR, na estreia na Série B). Botafogo chorou para empatar (contra o Vila Nova-GO).