Publicado 31/05/2021 14:36

Rio - A Conmebol confirmou que a Copa América será realizada no Brasil, após suspensão da competição na Argentina. A final será realizada no Maracanã. As sedes do torneio serão: Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Natal e São Paulo. No entanto, o Governador de Pernambuco, Paulo Câmara, através da assessoria de imprensa, anunciou que não quer fazer parte das sedes.

Segundo o governador, os números da pandemia do coronavírus impedem a realização do torneio no estado. Até agora, o estado totaliza 481.070 casos da Covid-19 e 15.807 mortes provocadas pela infecção. Vale lembrar que no último domingo, 2.168 novos casos da doença foram confirmados.



Confira a nota oficial do Governo de Pernambuco:

"O Governo de Pernambuco monitora, de forma permanente, por meio do Gabinete de Enfrentamento à Covid-19, os indicadores da doença no Estado. Nas últimas semanas, foi identificada uma nova aceleração dos casos, que motivou novas medidas restritivas no Agreste e na Região Metropolitana.



Apesar de ainda não ter sido procurado oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco."