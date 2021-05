Diego Gonçalves Divulgação/Mirassol FC

Rio - O Botafogo avançou na negociação pelo atacante Diego Gonçalves, de 26 anos, do Mirassol. Diego também interessa e negociava com a Chapecoense, o que acabou atrasando um acordo. O Alvinegro tem a preferência e o atleta chegaria por empréstimo até o fim da Série B. A informação é do portal "GE".

Diego fez 13 jogos, 11 deles como titular, e marcou 3 gols pelo Mirassol no Campeonato Paulista. Em busca de mais peças para o setor ofensivo, o atacante chegaria brigando por posição no lado esquerdo do campo, onde ganhou notoriedade na equipe paulista.

Para as extremidades no setor ofensivo, Marcelo Chamusca conta com Ronald, Ênio, Marco Antônio, Warley, Marcinho e Chay.