Eduardo Barroca não fez bom trabalho pelo Botafogo em 2020 Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/05/2021 17:21

Rio - O rebaixamento do Botafogo para a Série B ainda dói em Eduardo Barroca. Em entrevista ao canal “Charla Podcast”, o treinador lamentou não ter conseguido impedir que o Glorioso disputasse a segunda divisão pela terceira vez em sua história.

"Trabalhei no Botafogo quatro vezes diferentes. Tenho gratidão, sempre vou ter, respeito pleno, gratidão, torço muito que encontre os melhores caminhos. É um clube que tenho sentimento. Seria um merda se não reconhecesse o sentimento que tenho, o carinho e o respeito. Os meus sentimentos são os melhores possíveis. É até difícil falar, porque nessa última passagem não consegui reverter o cenário, me dói ainda, machuca. Coloquei minha vida em risco, tive Covid severa, voltei sem recomendação médica e me entreguei no máximo para tentar reverter e não fomos capazes. Mas meu sentimento sempre vai ser o melhor possível pelo clube", disse Barroca.



Comandado por Barroca, o Botafogo fez uma péssima campanha no Brasileirão de 2020. O Glorioso foi o lanterna da competição, com apenas 27 pontos conquistados.