Publicado 29/05/2021 11:45

Rio - Estreante da noite, o atacante Chay foi um dos destaques na estreia do Botafogo na Série B, contra o Vila Nova, na última sexta-feira. Ao entrar no segundo tempo, o jogador deu assistência para Rafael Navarro marcar no empate em 1 a 1. Após a partida, Marcelo Chamusca elogiou a versatilidade do jogador.

"Gostei da estreia dele, teve pouco tempo de adaptação, ao modelo de jogo. Ele já exercia na Portuguesa uma função muito parecida com a que o Marco Antônio vem fazendo no Botafogo. E tem como característica também de jogar como 10, por dentro. Colocamos ele mais pela esquerda e pedimos para ele fazer uma troca constante com o Marco Antônio. Ele pode ser usado por dentro e também como extrema, pelo lado esquerdo", disse Chamusca.

O treinador também admitiu que houve um erro de marcação no gol da equipe goiana.

"Houve de fato um erro defensivo. O adversário que está com um a menos não pode ter um atleta livre na entrada da área para finalizar. Eles colocaram dois jogadores, fizeram uma jogada curta, o Willian Formiga sempre faz uma movimentação de primeiro pau e não foi para a área desta vez, ficou no rebote. Faltou bloquear e também atenção para termos um rebote melhor posicionado. Foi um erro coletivo induzido pelo mérito do adversário também", afirmou.