Publicado 27/05/2021 17:50

Rio - Buscando um camisa 9 para a temporada do Brasileirão Série B, o Botafogo encaminhou a chegada de Rafael Moura, centroavante que atuou pelo Goiás no ultimo ano. Atleta é aguardado no Rio de Janeiro para assinar contrato até o fim de 2021 com o Alvinegro. A informação é do diário "Lance!" e foi confirmada pela equipe do Jornal O Dia.

Durante a negociação, Botafogo e Rafael Moura pareciam caminhar para sentidos opostos. O atacante, que está sem atuar desde o fim do Campeonato Brasileiro, pretendia receber um contrato de duas temporadas, mas a diretoria do clube carioca ofereceu apenas um ano. Chegando a um acordo, ambas as partes concordaram com uma cláusula por metas atingidas, envolvendo participação em jogos e gols marcados, que culminariam com a prorrogação contratual de "He-Man".

Rafael Moura chega ao Botafogo com status de artilheiro para a Série B. Clube conta atualmente com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento para a posição de centroavante. Recentemente a diretoria alvinegra anunciou as contratações de Chay, meia-atacante emprestado pela Portuguesa-RJ, e Daniel Borges, lateral-direito que pertence ao Mirassol-SP.