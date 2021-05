Rafael Moura, de 38 anos Rosiron Rodrigues / Goiás

Publicado 26/05/2021 10:00 | Atualizado 26/05/2021 12:40

Rio - O Botafogo está perto de fechar mais uma contratação. O presidente Durcesio Mello afirmou que o clube carioca avançou na negociação com o atacante Rafael Moura, de 38 anos. O jogador é esperado no fim da semana no Rio para assinar contrato e fechar os últimos detalhes.

As informações foram publicadas inicialmente pelo perfil no Twitter "Botafogo Não se Compara". A posição de centroavante é considerada carente no atual elenco alvinegro. Atualmente, o Glorioso só conta com dois jovens: Rafael Navarro, de 21 anos, e Matheus Nascimento, de 17 anos.

O nome de Rafael Moura apareceu com força no começo da temporada, mas o Glorioso passou a priorizar Anselmo Ramon. Quando a negociação com o atacante da Chape ruiu, o clube carioca voltou a procurar o He-Man.

Rafael Moura fez 12 gols em 41 jogos pelo Goiás na última temporada. O atacante, de 38 anos, tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Fluminense, Corinthians, Internacional e Atlético-MG.