Bruno Mezenga chamou atenção após belo Campeonato Paulista Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 19:52 | Atualizado 25/05/2021 19:53

Rio - O Goiás anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Bruno Mezenga, ex-Flamengo e que foi artilheiro do último Campeonato Paulista pela Ferroviária. O jogador já foi regularizado e pode jogar a estreia do Esmeraldino na Série B.

Mezenga era um dos alvos do Botafogo para reforçar seu ataque. Sem o jogador, o clube fechou a contratação de Chay, que se destacou pela Portuguesa no Campeonato Carioca.

Publicidade

Além de Mezenga, o Goiás também fechou recentemente com Alef Manga, artilheiro do Campeonato Carioca e que também era apontado como alvo de Botafogo e Vasco.