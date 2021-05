Chay já está treinando no Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Por Lance

Publicado 25/05/2021 18:34

O Botafogo sabe que poderá contar com, pelo menos, um reforço para a estreia da Série B. O nome de Chay apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (25) e o atacante está liberado para estrear pelo Alvinegro.



O atacante foi anunciado na última segunda-feira, mas o acordo estava sacramentado desde a semana passada. É provável que Chay fique pelo menos no banco de reservas diante do Vila Nova, na próxima sexta-feira, às 21h, no Estádio OBA, em Goiânia.



Publicidade

Chay já começou a treinar com o grupo do Botafogo e está à disposição do treinador Marcelo Chamusca. O atacante foi um dos destaques do último Campeonato Carioca, com cinco gols marcados pela Portuguesa.



O Botafogo possui outras contratações encaminhadas para a temporada: o meio-campista Luís Oyama e o lateral-direito Daniel Borges, ambos do Mirassol. A dupla também deve ser oficializada nessa semana.