Chay Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 17:00

Rio - De olho em destaques do Campeonato Carioca para reforçar o elenco, o Botafogo pode finalizar a contratação do meia-atacante Chay, de 30 anos, que defende a Portuguesa. O Glorioso avançou na negociação pelo atleta e pode contratá-lo sem qualquer custo.

De acordo com informações do portal "FogãoNet", o estafe do jogador conseguiu flexibilizar a contratação para o Botafogo por empréstimo sem custos. Além disso, o salário de Chay estaria seguramente no orçamento do Botafogo. Segundo o portal, a negociação gira com vencimentos inferiores a R$ 40 mil mensais.



Chay é um dos destaques da Portuguesa, semifinalista da atual edição do Campeonato Carioca. Ele fez dois gols pela competição. Um deles marcado no empate entre o Botafogo e a equipe da Ilha do Governador por 1 a 1.