Durcesio Mello é o presidente do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 10:00

Rio - O primeiro passo para a transformação do Botafogo em S/A foi dado. Na noite da última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou em assembleia extraordinária o segundo projeto, assinado pelo economista Gustavo Magalhães. Ao todo, foram 131 votos a favor, 12 contra e quatro abstenções.

Essa decisão autoriza o Conselho Diretor do clube a realizar a operação de transferência de ativos relacionados ao futebol para sociedade a ser constituída. Com isso, a nova empresa tem a autorização de ir ao mercado para buscar novos investidores.

Publicidade

Após essa aprovação inicial, haverá uma votação dos sócios-proprietários, captação de recursos e finalização dos termos entre clube e investidores. Depois ocorrerá ma nova votação no Conselho Deliberativo e entre os sócios-proprietários, explicou o conselheiro Thiago Pinheiro, em contato com o portal "FogãoNet".



Publicidade



A Botafogo S/A projeta uma captação entre R$ 400 milhões e R$ 550 milhões, pagando as dívidas do clube e investindo pesado no futebol, com metas estabelecidas. O prazo de atuação é de no máximo 50 anos, renováveis por mais 50.



De acordo com o portal "FogãoNet", a nova empresa a ser constituída tem um prazo de 180 dias para buscar investidores. O clube de General Severiano impôs cláusulas impedindo a S/A de mexer em símbolos, nomes e na identidade visual, sob pena de multa e até recompra no valor simbólico de R$ 1.