Rio - O Botafogo apresentou, nesta quinta-feira, o lateral-direito Daniel Borges, ex-Mirassol. Contratado por empréstimo até dezembro, o reforço, o 14º para a temporada, agradeceu a diretoria alvinegra pela oportunidade de defender o Botafogo. Otimista, promete retribuir em campo a aposta do Glorioso, de preferência com a volta à Série A em 2022.

"A oportunidade de defender o Botafogo é uma honra, é um orgulho. Dentro da minha profissão, chegar a um clube como o Botafogo é algo excepcional, estou muito feliz de estar aqui, espero corresponder dentro de campo a toda expectativa que a torcida tem e a diretoria também", disse Daniel.



Apesar de ser o 14º reforço para a temporada, o Botafogo conta com apenas outro lateral-direito de ofício: Jonathan, que veio do Coritiba. Daniel Borges revelou que já conhece o camisa 13 do Glorioso, disse que a a briga pela vaga no time titular será saudável e de alto nível.



"É sempre bom você ter jogadores de alto nível nas posições. Sobre o Jonathan, nós já nos conhecemos, já jogamos juntos, a gente sabe um da qualidade do outro. O que eu tenho é falar é que quem tem a ganhar com isso, é o professor Chamusca, é o Botafogo. Vai ser uma briga saudável, mas uma briga de alto nível", destacou.

O Botafogo estreia na Série B do Brasileiro já nesta sexta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h30, contra o Vila Nova. A tendência é que Marcelo Chamusca repita a escalação usada na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, na decisão da Taça Rio.



- A Série B é uma competição equilibrada e muito difícil. Quem acompanhou a Série B no ano passado viu que as últimas duas vagas pelo acesso foram resolvidas nas rodadas finais, então, eu espero que a gente possa ter um equilíbrio muito grande dentro dessa competição - disse Daniel Borges, que ainda completou.



- É uma competição muito difícil, se a gente vacilar, se a gente perder pontos quando não pode perder, vai dificultar a nossa briga pelo acesso. A minha expectativa é de que a gente possa fazer um bom início de Série B, que a gente possa manter uma regularidade e de que a gente possa chegar lá no final e estar com o acesso.

HISTÓRICO RECENTE DO BOTAFOGO NA LATERAL-DIREITA



- O que eu posso dizer é que o jogador que vem para o Botafogo, tem que saber que aqui é uma pressão gigantesca, independente da sua posição. Acho que o cara que vem aqui tem que se entregar e se doar ao máximo, porque se isso não acontecer dentro de campo, vai haver cobrança. Estou preparado e focado para fazer o meu melhor papel dentro de campo.



CONCILIAR A OFENSIVIDADE COM A DEFSA



- Isso vai da intensidade de jogo que a gente apresenta dentro de campo. Eu chego à frente, porque eu sei que tenho intensidade para voltar para recompor a linha defensiva. Eu sei que estou bem fisicamente, que estou preparado e sei que posso fazer o meu papel tanto defensivamente, quanto atacando. Estou preparado para o que der e vier, e, dentro de campo, vou dar o meu melhor.



SOBRE O PONTA QUE JOGARÁ COM ELE PELA DIREITA



- A gente tem que se adaptar. Independente da característica do nosso extremo, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. É assim que o futebol brasileiro funciona. Em relação a isso, quem tem que fazer essa escolha não sou eu, é a comissão técnica e aquele que jogar vai ter que estar preparado para o que vai acontecer dentro de campo.

