Revelado pelo Mirassol, Oyama começou a carreira como apoiador, mas foi recuado e se firmou como volante Marcos Freitas/Mirassol FC

Rio - Na contagem regressiva para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está atento ao mercado. André, do Fluminense, e Luís Oyama, do Mirassol, foram bem cotados na lista avaliada pelo técnico Marcelo Chamusca, como revelou inicialmente o 'Canal do TF'. Em negociações paralelas, a diretoria avança nas tratativas e não descarta a chegada da dupla mesmo com dez opções para o setor.

Entre volantes e apoiadores, o treinador alvinegro conta com Luiz Otavio, Kayque, Romildo, Rickson, Matheus Frizzo, Pedro Castro, Ricardinho, Cesinha, Felipe Ferreira e Marco Antonio. No entanto, nenhum dos citados conta com o status de imprescindível. Os possíveis reforços chegariam por empréstimo com a expectativa de elevar o nível técnico de disputa no meio de campo.



Cria de Xerém, André, de 19 anos, foi aproveitado pelo Fluminense no início do Campeonato Carioca, mas perdeu espaço após a volta dos titulares. Revelado pelo Mirassol, Oyama, de 24 anos, disputou a Série B de 2020 pela Ponte Preta. De volta ao clube, se destacou no Campeonato Paulista. Apoiador de origem, ele recuou para a posição de volante e é bem avaliado pela qualidade na saída de bola e apoio na articulação.