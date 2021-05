Com quatro acessos no currículo, Marcelo Chamusca foi escolhido a dedo pela diretoria para comandar o Botafogo na Série B do Brasileiro Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 09:00

Goiânia - Agora é à vera. 'Rei do acesso', Marcelo Chamusca colocará todo o conhecimento relativo à disputa da Série B a partir desta sexta-feira, na estreia do Botafogo contra o Vila Nova, às 21h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA. O treinador, de 54 anos, foi uma escolha cirúrgica para comandar o projeto de retomada à elite. Chamusca acumula quatro acessos na carreira: com o Salgueiro, em 2013, da Série D para a C; com o Guarani, em 2016, da Série C para B; com o Ceará, em 2017, da Série B para a Série A e o Cuiabá, que estreia na Primeira Divisão em 2021.

"Acabamos o Carioca com um time consistente... Vamos começar com o sentimento que podemos evoluir muito. Vão chegar novos atletas. O calendário é positivo, a gente sai com sentimento que a equipe está consistente e competindo, e a postura nos deixa otimista. Vamos competir em um nível alto", avaliou Chamusca.

Publicidade

Após o rebaixamento, o terceiro na história do clube, o Glorioso colocou em prática uma ampla reformulação, com a saída de destaques como Caio Alexandre, Pedro Raul e Matheus Babi e abriu caminho para a chegada de 13 modestos reforços para o projeto de retomada à elite. À espera de Rafael Moura, ex-Goiás, e com passagem pelo Fluminense no Rio, o treinador crê que a montagem do elenco, dentro da realidade do clube, tem atendido as demandas da competição.

"O Vila Nova vem bem, está na final do Goiano. Os jogadores são experimentados, já começamos a estudar o adversário", destacou.

Publicidade

Com o orçamento limitado, o Botafogo ainda não convenceu o torcedor que a trajetória na Série B será tranquila, sem sustos. Sétimo colocado na Taça Guanabara, foi vice-campeão da Taça Rio, com direito a três pênaltis perdidos na decisão contra o Vasco, no torneio de 'consolação' para os concorrentes que ficaram fora das finais do Carioca. Na Copa do Brasil, a queda para o ABC, na segunda fase, novamente nos pênaltis, aumentam a voltagem da pressão para a competição que se inicia.