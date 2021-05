Aos 30 anos, Chay celebra a primeira grande oportunidade na carreira e não teme o desafio de vestir a camisa alvinegra Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 15:47 | Atualizado 27/05/2021 15:49

Rio - No quesito personalidade, Chay é um reforço para a autoestima do torcedor do Botafogo. Na véspera da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Vila Nova, às 21h30, nesta sexta-feira, em Goiânia, o atacante, destaque da Portuguesa no Carioca, foi oficialmente apresentado no Nilton Santos. Grato, dominou, com categoria, os questionamento sobre a tardia oportunidade em um grande clube, aos 30 anos, e isolou a desconfiança pela experiência no Futebol de 7.

"Já mudei de modalidade há três anos. Hoje, sou jogador de futebol de campo e me dedico totalmente a isso. O Fut7 me ajudou muito, trago qualidades de quando joguei lá. Hoje conduzo a bola mais perto do corpo, tenho mais noção de espaço. Já vivi muita coisa no futebol e tenho experiência para agregar. Espero fazer isso dentro e fora de campo", destacou.

Publicidade

Revelado pelo Canto do Rio, Chay se aventurou por clubes da Tailândia e da Malásia, entre 2010 e 2013. Na volta ao Brasil, não conseguiu se reposicionar no mercado e teve as portas abertas no Futebol de 7, com a camisa do próprio Botafogo, além de Flamengo e Fluminense. Em 2017, trocou o gramado sintético pelo natural de vez e engrenou uma sequência pelos modestos Bela Vista-RJ, Mogi Mirim, São Gonçalo, Rio Branco-AC e América. Em negociação encaminhada com Rafael Moura, ex-Goiás, o Botafogo decidiu apostar em Chay, artilheiro da Lusa no Carioca, com cinco gols. Otimista, o atacante valorizou a sua contratação.

"Não se trata apenas de carência (na posição), e sim do que eu produzi. Hoje, no futebol, tudo é feito com números. O clube precisava de um jogador que tivesse o rendimento que eu consegui, e é por isso que eu estou aqui. Se eu consigo produzir, pouco importa a minha idade", avaliou.

Publicidade

Regularizado, Chay está a disposição de Marcelo Chamusca e pode ser uma das novidade contra o Vila Nova. Para o ataque, o Glorioso conta com Rafael Navarro e Matheus Nascimento como principais apostas. Pelos lados, Ronald, Marcinho, Warley, Rhuan, Ênio e Davi Araújo são as opções.