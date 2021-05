Kanu Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 12:19

Rio - O zagueiro Kanu, tem apenas 24 anos, mas já recai sobre ele a responsabilidade em um elenco que tentará trazer o Botafogo de volta à Série A. Sem medo de pressão, o jogador assume a liderança do grupo e se coloca como uma referência para os recém-chegados da base.

Publicidade

"Batalhei muito para poder jogar aqui no Botafogo. Tenho quatro anos de profissional. Dois eu fiquei trabalhando, trabalhando quietinho. Fui para a Cabofriense, voltei. E hoje eu assumo esse papel, uma liderança, sim, mas com o foco principal de ajudar. De ajudar os garotos da base, os que chegam a esse clube, a entender o quão grande é e o quão prazeroso é jogar para esse clube. Então, eu tenho esse papel, que eu tento transmitir aqui pra todos", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



Antes do começo da temporada, Kanu recebeu ofertas do Cruz Azul, do México, e do São Paulo, no entanto, o Botafogo optou por não vendê-lo. O defensor se disse bem resolvido com essas questões.



Publicidade

"Foi uma decisão do clube e já falei que vou sempre respeitar, acho que o Kanu é muito grato ao clube. Então, eu tenho que ter gratidão porque o Botafogo me apoiou quando eu mais precisei. Hoje o clube entendeu que não era o melhor momento de sair. Eu respeitei, respeito o Freeland (diretor de futebol), respeito o presidente (Durcesio Mello). E aqui eu vou continuar muito feliz, pleno totalmente para poder ajudar o Botafogo", disse.