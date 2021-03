Kanu Vitor Silva / Botafogo

Rio - O zagueiro Kanu, de 23 anos, teria ficado irritado com a opção do Botafogo de não vendê-lo para o São Paulo. Um dos jogadores mais valorizados do Alvinegro, o defensor irá receber um aumento, após a transferência para o clube do Morumbi falhar. As informações são do portal "UOL".

A equipe carioca chegou a aceitar a proposta de R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos de Kanu, sendo R$ 1,5 milhão para abater parte da dívida do clube por Henrique Almeida. O São Paulo acertou salários e tempo de contrato com o defensor, mas o Botafogo acabou desistindo do negócio.

Com a negociação sendo encerrada, o defensor fica por ora no Botafogo e vai receber um aumento. O Glorioso, no entanto, ainda poderá vender o jogador. Kanu já rejeitou uma oferta de renovação do seu contrato, que é válido até o fim do ano que vem.



Além do São Paulo, outro clube que tentou a contratação de Kanu foi o Cruz Azul, do México. O Botafogo chegou inicialmente a acertar as base com a equipe norte-americana, porém, a negociação não evoluiu, porque o Glorioso pediu garantias de rendimento na transferência.