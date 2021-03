Presidente do Botafogo, Durcesio Mello entrou em contato com a Ferj Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/03/2021 14:14

A temporada mal começou, mas o Botafogo já tem problema envolvendo o calendário. O Glorioso enfrentará o Resende na próxima segunda-feira, às 21h, e, 48 horas depois, precisa estar no Maranhão para medir forças com o Moto Club, pela Copa do Brasil. Por isso, no começo da tarde desta quinta-feira (4), o presidente do clube, Durcesio Mello, entrou em contato com a Ferj solicitando o adiamento da partida válida pela 2ª rodada do Carioca, alegando que o intervalo entre os duelos é curto.

A intenção do Botafogo é que o jogo contra o Resende passe para uma data no futuro. O clube possui uma semana livre entre os dias 13 e 21 de março, mas a aprovação também depende das demandas do Resende. Ainda não há nenhuma conclusão sobre o adiamento.



Internamente, dirigentes do Glorioso encaram como absurdo o fato de o clube ter que encarar uma partida decisiva - o duelo pela Copa do Brasil é em jogo único - com apenas 48 horas de descanso em relação ao compromisso anterior.



Durcesio Mello estará em contato com a Ferj e representantes do Resende pelo resto desta quinta-feira buscando chegar a um consenso. É preciso haver a aprovação das três partes e, claro, uma data disponível no calendário para existir a possibilidade do adiamento.



Assim como o Glorioso, o Resende também tem a semana livre entre os dias 13 e 21 de março, nas datas que correspondem o meio da terceira e quarta rodadas do Campeonato Carioca.